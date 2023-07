1 Gärtner Mathias Kloth aus dem Heusteigviertel gibt auf. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Corona war schlimm, sagt Mathias Kloth von der Gärtnerei Schuler im Stuttgarter Heusteigviertel, doch der „Tiefschlag“ kommt für ihn mit dem Energie-Notstand. Den Blumenladen muss er schließen, mit dem Friedhofsbetrieb geht es weiter.









Beim Discounter gibt’s einen Zehnerbund Rosen für 3,99 Euro – die kommen aus Kenia. Mathias Kloth, Chef der Gärtnerei Schuler in der sechsten Generation im Heusteigviertel, muss für eine einzelne schöne Rose aus heimischem Anbau 3,40 Euro verlangen. Sag’s mit Blumen! Diesem Aufruf folgen immer weniger Verbraucher in Blumenfachgeschäften und greifen stattdessen auf Billigpflanzen in Supermärkten zurück oder verzichten ganz aufs Schenken. Rosen werden zu Luxusprodukten.