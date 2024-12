Stuttgart-Feuerbach: Brand in Wohnhaus – etliche Male 112 gewählt

1 Es gingen mehrere Notrufe ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1press

Am Samstagnachmittag kommt es in Stuttgart-Feuerbach zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein Hausbewohner reagiert besonders vorbildlich.











In Stuttgart-Feuerbach ist am späten Samstagnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr gingen gegen 17.43 Uhr über den Notruf 112 mehrere Anrufe bei der Integrierten Leitstelle Stuttgart ein. Diese alarmierte demnach die zuständige Feuerwache 4. Bereits auf der Anfahrt des zuständigen Löschzuges seien weitere Anrufe eingegangen und es gemeldet worden, dass sich noch mehrere Menschen, darunter auch zwei Kinder, in der Brandwohnung befanden. Umgehend wurde durch die Integrierte Leitstelle auf einen 2. Alarm erhöht.