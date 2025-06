1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Am frühen Montagmorgen kommt es zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach. Was bislang bekannt ist.











Am frühen Montagmorgen ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.