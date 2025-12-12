Stuttgart-Feuerbach: Brand auf Recyclinghof sorgt für Feuerwehreinsatz

1 Die Feuerwehr in Stuttgart ist am Donnerstagabend zu einem Brand auf einem Recyclinghof ausgerückt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner

Am Donnerstagabend brennt es auf einem Recyclinghof in Stuttgart-Feuerbach. Die Feuerwehr ist zur Stelle und kann das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.











Ein Brand auf einem Recyclinghof in Stuttgart-Feuerbach hat am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilt, rückten die Einsatzkräfte gegen 21.35 Uhr in die Friedrich-Scholer-Straße aus. Dort brannte ein größerer Restmüllberg. Zwei Trupps konnten den Brand unter Atemschutz mit zwei Löschrohren schnell unter Kontrolle bringen.