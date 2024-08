5 Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf der Gegenfahrbahn. Foto:

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach gekommen. Ein Fahrzeug rammte aus bislang unbekannter Ursache zwei Ampelmasten und überschlug sich. Der Fahrer wurde verletzt.











Link kopiert



Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen in Stuttgart-Feuerbach in der Heilbronner Straße gekommen.