Sigrun Kilger und Annette Scheibler sind die originellsten Figurenspielerinnen Stuttgarts. Aber was taugt ihr neues Märchen für Erwachsene im Theater Fitz?
Es lässt sich an so vielen Stellen sparen. Man könnte zum Beispiel weniger atmen, damit sich die Lunge nicht so stark abnutzt. Wer langsamer geht, verbraucht weniger Kalorien. Und isst man nur noch das Nötigste, hat man auch hier sauber rausgespart. Dieser Hans Geiz weiß, wie man knausert, und könnte es im wahren Leben vermutlich sehr weit bringen. Aber auch auf der Bühne des Fitz kann man sehen, dass ihm sein Geiz viel eingebracht hat, sogar eine Dienstmagd. Die muss für ihn die Taler putzen und polieren.