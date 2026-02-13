Stuttgart-Botnang: Schockanruf von falschem Polizisten – Senior um 24.000 Euro betrogen
Ein Senior aus Stuttgart-Botnang wurde Opfer von Telefontrickbetrügern (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Senior aus Stuttgart-Botnang ist Opfer von Telefontrickbetrügern geworden. Mit einem Schockanruf eines falschen Polizisten betrogen sie ihn um 24.000 Euro.

Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag mit einem Schockanruf eines falschen Polizeibeamten einen Senior aus Stuttgart-Botnang um 24.000 Euro Bargeld betrogen. Wie die Polizei mitteilte, rief ein angeblicher Polizeibeamter den Senior gegen 11.40 Uhr an und täuschte vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Autounfall verursacht habe. Um eine drohende Haftstrafe abzuwenden, forderte der Betrüger von ihm eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro.

 

Der Senior ging der Polizei zufolge auf die Forderung ein und übergab das Geld an der Regerstraße an einen Abholer. Die Betrüger riefen den Senior gegen 17.00 Uhr erneut an und forderten weitere 14.000 Euro, die er einem Taxifahrer übergab.

Das Taxi war laut der Polizei mehrfarbig und mutmaßlich ein Toyota. Der Abholer war männlich, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte einen schwarzen Bart, schwarze Haare und trug eine graue Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

 