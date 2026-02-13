Stuttgart-Botnang: Schockanruf von falschem Polizisten – Senior um 24.000 Euro betrogen

1 Ein Senior aus Stuttgart-Botnang wurde Opfer von Telefontrickbetrügern (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Senior aus Stuttgart-Botnang ist Opfer von Telefontrickbetrügern geworden. Mit einem Schockanruf eines falschen Polizisten betrogen sie ihn um 24.000 Euro.











Link kopiert



Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag mit einem Schockanruf eines falschen Polizeibeamten einen Senior aus Stuttgart-Botnang um 24.000 Euro Bargeld betrogen. Wie die Polizei mitteilte, rief ein angeblicher Polizeibeamter den Senior gegen 11.40 Uhr an und täuschte vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Autounfall verursacht habe. Um eine drohende Haftstrafe abzuwenden, forderte der Betrüger von ihm eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro.