Stuttgart: Blattgold und gigantische Lichtkuppel: Erste Einblicke ins neue Metropol-Kino

1 Großes Kino: Auch ohne Filmvorführung lockt das Metropol viele Neugierige an. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Lange wurde um den Erhalt des Metropol-Kinos in der Stuttgarter Innenstadt gekämpft. Jetzt konnten Interessierte beim Tag des offenen Denkmals einen Blick in das historische Gebäude werfen. Dessen Sanierung läuft noch auf Hochtouren.











Edle Wandstoffe, eine mit Blattgold beschlagene Brüstung oder die gigantische Lichtkuppel, die über dem großen Saal bald in allen Farben leuchten soll – Anlass zum Staunen bot am Sonntag das künftige neue alte Metropol-Kino in der Bolzstraße reichlich. Spätestens nach dem Besuch der Baustelle stand für viele fest: Der neue Filmpalast wird Stuttgarts schönstes Kino. Das noch nicht ganz fertig sanierte Lichtspielhaus war einer der Publikumsmagnete beim Tag des offenen Denkmals.