Stuttgart-Bad Cannstatt: Hier wird der größte Weihnachtszirkus der Welt aufgebaut
Das neue Zelt hat die Masten außerhalb. Foto: Olivia Denner

Bald ist es so weit und in Stuttgart-Bad Cannstatt heißt es „Manege frei“ für den größten Weihnachtszirkus der Welt. Dieses Jahr mit einer besonderen Neuerung.

Seit mehreren Tagen laufen die Vorbereitungen für den Weltweihnachtzirkus wieder auf Hochtouren. Dem ein oder anderen geübten Zirkus-Fan ist es vielleicht schon aufgefallen – dieses Jahr erwartet die Zuschauer ein neues Zelt. Dieses steht bereits auf dem Cannstatter Wasen. Das Besondere daran? Die Masten befinden sich hauptsächlich außerhalb des Zelts. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen wird die Sicht des Publikums nicht mehr beeinträchtigt und zum anderen bleibt auch mehr Platz für die Auftritte.

 

Das diesjährige Programm verspricht 118 Zirkusstars und weltweite Topacts – unter anderem mit Preisträgern aus dem Monte-Carlo Zirkusfestival. Wer sich selbst ein Bild von der Show und dem neuen Zelt machen möchte, hat vom 4. Dezember bis zum 6. Januar mehrmals täglich die Gelegenheit dazu.

 