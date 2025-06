1 Polizei und Rettungsdienst waren am Donnerstagabend an der Rampe zum Cannstatter Wasen im Einsatz. Foto: Sebastian Steegmüller

Zwei Fahrradfahrer stoßen am Donnerstag am Cannstatter Wasen zusammen – und müssen anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Für Radfahrer, die zwischen der Stuttgarter Innenstadt und Bad Cannstatt pendeln, ist die Hall of Fame ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Regelmäßig kommt es an der Rampe, die von der König-Karls-Brücke zum Neckardamm führt, jedoch zu gefährlichen Situationen. Am Donnerstagabend sind dort zwei Radfahrer zusammengestoßen.