Stuttgart-Bad Cannstatt: Aus dem Auto heraus – Trickdieb stiehlt Senior Goldkette

Die Beifahrerin in einem grauen VW fragt einen 72-Jährigen in Stuttgart-Bad Cannstatt nach dem Weg. Als Dank hängt sie ihm eine Kette um – und stiehlt dabei seine Goldkette.

Unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochvormittag mit einer dreisten Masche in Stuttgart-Bad Cannstatt die Halskette eines 72 Jahre alten Mannes im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, ging der 72-Jährige gegen 10.30 Uhr den Gehweg der Falchstraße entlang, als eine Beifahrerin aus einem grauen VW an einer Parkbucht ihn ansprach und nach dem Weg fragte.

Nachdem der Mann den Weg erklärt hatte, bedankte sich die Frau und legte dem 72-Jährigen eine Schmuckkette um den Hals. Dabei nahm sie unbemerkt die Goldkette des Mannes ab und stahl sie. Erst nachdem das Auto weggefahren war, bemerkte der Mann den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer war nach Angaben des Seniors circa 40 bis 50 Jahre alt, sehr korpulent und hatte eine Halbglatze mit schwarzen Haaren. Er trug ein weißes T-Shirt. Die Beifahrerin war etwa 60 Jahre alte, hatte ihre schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden und trug ein schwarzes Kleid.

Auf dem Rücksitz saß ein rund 17 bis 18 Jahre altes Mädchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.