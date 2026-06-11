Stuttgart-Bad Cannstatt: Aus dem Auto heraus – Trickdieb stiehlt Senior Goldkette

Die Beifahrerin in einem grauen VW fragt einen 72-Jährigen in Stuttgart-Bad Cannstatt nach dem Weg. Als Dank hängt sie ihm eine Kette um – und stiehlt dabei seine Goldkette.
Unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochvormittag mit einer dreisten Masche in Stuttgart-Bad Cannstatt die Halskette eines 72 Jahre alten Mannes im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, ging der 72-Jährige gegen 10.30 Uhr den Gehweg der Falchstraße entlang, als eine Beifahrerin aus einem grauen VW an einer Parkbucht ihn ansprach und nach dem Weg fragte.