1 Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zum Täter. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

In Bad Cannstatt hat eine 35-Jährige einen Einbrecher in ihrer Wohnung auf frischer Tat ertappt. Doch sie bemerkt zu spät, dass es sich wirklich um einen Einbruch handelt.











Link kopiert



Am Samstagnachmittag hat eine 35-Jährige in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Unbekannten auf frischer Tat beim Einbruch in ihre Wohnung ertappt, doch der Mann konnte unter einem Vorwand unerkannt flüchten.