Stuttgart: Als man für eine Mark noch 5 Kugeln Eis bekam...

Auch vor der aktuellen Ölkrise durch den Iran-Krieg schlug die Inflation schon in Eisdielen in Stuttgart zu. Der Blick auf die Preise lässt nicht alle kalt.
Jetzt im April geht die Eis-Saison so richtig los, doch schon im Februar waren die ersten Cafés am Start: Die ersten warmen Temperaturen des Jahres hatten bei Benjamin Rossaro, Inhaber des Eiscafés Mica am Kronprinzplatz bereits bei einem Besuch vor einigen Wochen rege Betriebsamkeit ausgelöst. Eis wurde gemacht – „nach Ururomas Rezepten“ –, frische Erdbeersoße angerührt und Waffelteig gemischt. „Wir haben die ganze Woche produziert. Und natürlich musste das Personal zusammengerufen werden für den Start in die Hauptsaison.