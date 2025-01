Stuttgart-Album zur Schulstraße: Erinnerungen an die alte Pracht auf 130 Metern

8 So sah die Kaufhalle (später: Sportarena) im Jahr 1959 aus. Heute klafft hier an der Ecke König-/ Schulstraße ein Loch. Foto: Sammlung

Nach der Festnahme des Investors René Benko fragen sich viele, was aus dem Bauloch wird, das er an der Ecke König- / Schulstraße hinterlassen hat. Unser Stuttgart-Album blickt zurück auf das, was sich hier befand – auf eine alte Pracht.











Link kopiert



Nach der Insolvenz von Signa entwickelt die Immobiliengesellschaft Dibag das Areal hinter dem Bauzaun an der Ecke König-/Schulstraße straße neu. /Jan Sellner

Verborgenes kam zum Vorschein

Blicken wir auf die Historie dieses Quartiers zurück: Nach 65 Jahren war 2023 das Gebäude, in dem sich zuletzt die Sportarena befand und davor die Kaufhalle, abgerissen worden. Damit kam Verborgenes zum Vorschein. An der nun freigelegten Fassade an der Schulstraße sieht man jetzt die Firmennamen Siegle und Allgeyer. Bei Siegle handelte es sich um eine Drogerie, bei Allgeyer um einen Feinkostladen.