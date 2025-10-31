Stuttgart-Album zur Aids-Hilfe: „Aids diente als Vorwand für Hass“ – 40 Jahre Kampf gegen Stigma und Angst

600 Tote, unzählige Schicksale: Die Aids-Hilfe Stuttgart, vor 40 Jahren gegründet, schreibt Stadtgeschichte – mit Herz, Haltung und Solidarität. Ein Rückblick zum Jubiläum.
Am 5. Juni 1981 berichtet das US-Gesundheitsamt von fünf jungen Männern, die an einer rätselhaften Lungenentzündung leiden. Niemand ahnt, dass dies der Auftakt zu einer weltweiten Epidemie sein wird. Bald schon löst die zuvor unbekannte Krankheit Ängste, Verunsicherung und tief sitzende Vorurteile, auch in Deutschland, aus. In Stuttgart erscheint im April 1983 ein Faltblatt der Szene-Zeitung „Schwulst“, das sich mit der angeblichen „Schwulenseuche“ befasst. Besonders betroffen seien „homosexuelle Männer mit vielen Sexualpartnern“. In der Schwulen-Disco Kings Club, so schreibt die Stuttgarter Zeitung, wird Aids damals drastisch buchstabiert: „Ab in den Sarg“.