Stuttgart-Album: „Manchmal fließen Tränen“ – Geplanter Abriss vom Wittwer-Haus berührt viele

Ein Schlossplatz ohne das Wittwer-Haus? Für Generationen in Stuttgart ist dies kaum vorstellbar. Nun ist der Abriss geplant. Wir blicken auf die Historie einer besonderen Buchhandlung.
„Du öffnest die Bücher, und sie öffnen dich.“ Dieses schöne Zitat von Tschingis Aitmatov erklärt die Faszination des Lesens. Seit fast 160 Jahren hat sich das Buchhaus Wittwer diesem Zauber verschrieben. Seit 1967 befindet sich das Geschäft, das nach der „Hochzeit“ mit Thalia seit 2018 über einen Doppelnamen verfügt, auf fünf Stockwerken ganz zentral am Schlossplatz.