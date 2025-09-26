Stuttgart-Album: Ein Schlossplatz ohne Wittwer? Für Generationen in Stuttgart kaum vorstellbar

Der Schlossplatz ohne Wittwer? Viele Buchfans in Stuttgart können sich dies kaum vorstellen. Der Umzug aber steht fest. Wir blicken auf die Historie eines besonderen Buchhauses.
„Du öffnest die Bücher, und sie öffnen dich.“ Dieses schöne Zitat von Tschingis Aitmatov erklärt die Faszination des Lesens. Seit fast 160 Jahren hat sich das Buchhaus Wittwer diesem Zauber verschrieben. Seit 1967 befindet sich das Geschäft, das nach der „Hochzeit“ mit Thalia seit 2018 über einen Doppelnamen verfügt, auf fünf Stockwerken ganz zentral am Schlossplatz.