Es gibt eine Konstante in der ebenso langen wie leidvollen Stuttgart-21-Geschichte: die Deutsche Bahn hat noch bisher jede Terminprognose kassieren müssen. Eine Chronik des Scheiterns.
Sollte dieses Mal die Prognose halten, so steht am Ende die 37. So viele Jahre wären bei einer nun für Ende 2031 prognostizierten Eröffnung des Tiefbahnhofs vergangen, seit im April 1994 die Idee zu Stuttgart 21 publik gemacht wurde. Setzt man den Baubeginn im Februar 2010 als Startpunkt hätte Stuttgart 21 - hübsche Zahlenspielerei - 21 Jahre vom Auftakt bis zur Vollendung gebraucht. Aber eigentlich ist die Lage viel zu ernst, um sich darüber lustig zu machen.