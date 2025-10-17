Der Portugiese nimmt nach der Verletzung von Ermedin Demirovic die Position des Mittelstürmers ein. Dadurch ändert sich einiges – nicht nur im Spiel beim VfL Wolfsburg.
Tiago Tomas hat in dieser noch jungen Saison bereits bemerkenswerte Fußballmomente geschaffen. Als er mit der Hacke das Anschlusstor bei Union Berlin erzielte, als er mit Finesse spektakulär ein Tor im DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig vorbereitete und als er dank seiner Schnelligkeit in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli einen Foulelfmeter herausholte.