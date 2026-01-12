Stürmer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß begründet Milosevic-Wechsel nach Bremen

Nach kurzem Zwischenstopp bei seinem Stammverein geht es für Jovan Milosevic von Partizan Belgrad zu Werder Bremen. Das sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß dazu.
Spätestens seit vergangenem Samstag kann sich Sebastian Hoeneß sicher sein: Auf seinen derzeitigen Top-Stürmer ist auch im neuen Jahr Verlass. Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte Deniz Undav zum fulminanten 4:1-Sieg des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen bei. Der 29-Jährige ist weiter im Flow. Dass Ermedin Demirovic nach dreimonatiger Verletzungspause angesichts vieler bevorstehender englischer Wochen sein Comeback feiern konnte, tat sein Übriges, etwaige Sorgen im VfB-Angriff zu lindern. Und dann gibt es ja auch noch Neuzugang Jeremy Arévalo.