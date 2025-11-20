Stürmer des VfB Stuttgart: Schnelles Comeback? Der Stand bei Ermedin Demirovic

Trainer Sebastian Hoeneß äußert sich zum aktuellen Stand beim Mittelstürmer, der den Stuttgartern seit Anfang Oktober verletzt fehlt und an seiner Rückkehr arbeitet.
Fast zwei Monate ist es nun schon her, dass bei Ermedin Demirovic eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert wurde. Während seiner Reha betonte der Stürmer des VfB Stuttgart, noch in diesem Jahr im Dezember wieder voll da sein zu wollen. Lange ist es also nicht mehr hin bis zum anvisierten Comeback-Zeitpunkt. Aber ist der realistisch?