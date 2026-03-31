Der WM-Kandidat erfüllt seinen Auftrag als Joker – dennoch reagiert der Bundestrainer mit irritierenden Aussagen, was die Dauerdiskussion befeuert.
Deniz Undav hat sich aufgebaut und demonstrativ die Muskeln spielen lassen. Wie er es häufig tut, wenn er ein entscheidendes Tor erzielt. Der 29-Jährige steht dann mit den Rücken zur Fankurve und zieht lässig an den Schulterpartien seines Trikots, um seine Größe und Stärke zu zeigen. Auch am Montagabend im blauen Dress der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Oder besser: gerade in der Berufskleidung mit dem Bundesadler auf der Brust.