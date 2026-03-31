Stürmer des VfB Stuttgart: Faktencheck – Stimmen die Aussagen von Julian Nagelsmann über Deniz Undav?

Kann Deniz Undav nur gefährlich sein, wenn der Gegner müde ist? Das suggeriert Julian Nagelsmann mit seinen Aussagen zum Stürmer des VfB Stuttgart. Hat der Bundestrainer recht?

Immerhin: Die Qualität des Siegtreffers erkannte auch der Bundestrainer an. Er war ja auch nicht schlecht gemacht, dieser akrobatische Abschluss, der der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den 2:1-Sieg gegen Ghana bescherte. Aber Julian Nagelsmann wollte trotzdem kein uneingeschränktes Lob an Deniz Undav verteilen. „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert“, mutmaßte der Bundestrainer, „weiß ich nicht, ob er den so reinmacht.“

Damit ergänzte Nagelsmann seine eigenen Aussagen zum Status des Angreifers vom VfB Stuttgart. Er sieht Undav in der Jokerrolle – und schien in den vergangenen Tagen mehr und mehr genervt von der Diskussion um den nun mal treffsichersten deutschen Stürmer derzeit. Die Frage ist nur: Wie kommt Nagelsmann auf die Annahme, Undav benötige müde gespielte Gegner, um überhaupt gefährlich sein zu können?

Die Fakten sprechen da nämlich recht eindeutig gegen die Auffassung des Bundestrainers. Beim VfB Stuttgart ist Undav schließlich unangefochtene Stammkraft – fast immer vom Start weg. Von seinen 38 Pflichtspielen in dieser Saison gehörte der 29-Jährige 33-mal zur Anfangsformation. Und das Stuttgarter Spiel ist auch nicht gerade auf Standfußball eines Stürmers ausgelegt. Undav ist auch hier voll eingebunden ins teils frühe Stören der Gegner.

Und: All das scheint ihm nicht die Kraft zu rauben, um auch in späteren Phasen von Spielen noch zu treffen. 23 Tore hat Undav in dieser Spielzeit bislang in der Liga, in der Europa League und im Pokal erzielt. 20 davon als Startelfspieler. 13 davon in der zweiten Spielhälfte, acht sogar nach der 70. Minute.

Übrigens: Auch in der Saison 2023/2024, als Undavs Stern in der Bundesliga aufgegangen war, hatte er 16 seiner 18 Treffer in der Bundesliga als Startelf-Spieler erzielt. Zudem wird er eher selten früh ausgewechselt, sondern – wenn überhaupt – meist kurz vor dem Abpfiff. Und schaut man in die offiziellen Statistiken der Bundesliga weist Undav im Schnitt sogar mehr Sprints und mehr intensive Läufe pro Spiel als der Toptorschütze der Liga, Harry Kane vom FC Bayern, auf.

Auch in der Nationalmannschaft unter Nagelsmann hat Undav als Startelfspieler überzeugt. In dieser Rolle erzielte er nämlich drei seiner bislang vier Länderspieltore.