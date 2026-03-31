Stürmer des VfB Stuttgart: Faktencheck – Stimmen die Aussagen von Julian Nagelsmann über Deniz Undav?

Kann Deniz Undav nur gefährlich sein, wenn der Gegner müde ist? Das suggeriert Julian Nagelsmann mit seinen Aussagen zum Stürmer des VfB Stuttgart. Hat der Bundestrainer recht?
Immerhin: Die Qualität des Siegtreffers erkannte auch der Bundestrainer an. Er war ja auch nicht schlecht gemacht, dieser akrobatische Abschluss, der der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den 2:1-Sieg gegen Ghana bescherte. Aber Julian Nagelsmann wollte trotzdem kein uneingeschränktes Lob an Deniz Undav verteilen. „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert“, mutmaßte der Bundestrainer, „weiß ich nicht, ob er den so reinmacht.“