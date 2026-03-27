Ermedin Demirovic steht mit Bosnien im Play-off-Finale der WM-Qualifikation – der VfB-Angreifer verschießt aber schon wieder einen Elfmeter.

Ermedin Demirovic und die Elfmeter, das wird offenbar nichts mehr. Schon wieder hat der Angreifer des VfB Stuttgart einen verschossen – dieses Mal in der WM-Qualifikation für Bosnien, und das auch noch im Elfmeterschießen. Im Play-off-Spiel in Cardiff gegen Wales schnappte sich Demirovic als erster Bosnier den Ball und scheiterte mit seinem Flachschuss in die rechte Ecke am walisischen Keeper.

Weil Bosniens Torhüter Nikola Vasilj vom FC St. Pauli aber später zum Helden des Elfmeterschießens wurde und sein Team so ins Play-off-Finale gegen Italien am Dienstag führte (20.45 Uhr/nur der Sieger fährt zur WM im Sommer), war auch Demirovic am Ende glücklich.

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Nach der regulären Spielzeit hatte es dank des späten Treffers von Torjäger Edin Dzezko (86. Minute) 1:1 gestanden. Dann folgte erstmal der Fehlschuss von Demirovic – und damit, wenn man so will, ein gewohntes Bild. So vergab der Bosnier für den VfB im Zeitraum zwischen Oktober 2024 und Oktober 2025 dreimal vom Punkt in der Bundesliga und der Europa League. Nur ein Demirovic-Strafstoß fand in diesem Zeitrahmen den Weg ins Tor. Beim VfB ist inzwischen Maximilian Mittelstädt der Elfmeterschütze Nummer eins.

Spätestens wenn er mit Bosnien den Sprung zur WM geschafft haben sollte, dürfte Demirovic der Fehlschuss von Wales am Ende aber herzlich egal sein. Mit Finalgegner Italien wartet nun eine schwere Aufgabe. „Italien ist der Favorit, auch wenn wir zu Hause in Zenica spielen“, sagte Torjäger Dzeko, der acht Jahre lang in der Serie A bei AS Rom, Inter Mailand und AC Florenz unter Vertrag gestanden hatte. Italien war zuletzt 2014 bei einer WM dabei – ein erneutes Verpassen des Turniers käme im Land des vierfachen Weltmeisters einer Katastrophe gleich.