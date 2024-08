Stürmer des VfB Stuttgart: Das sagt Deniz Undav über Waldemar Anton

11 In der Nationalmannschaft spielen sie noch zusammen: Deniz Undav (links) und Waldemar Anton. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Eine Saison lang haben sie in Stuttgart zusammen gespielt: Stürmer Deniz Undav und Abwehrspieler Waldemar Anton. Das hat Eindruck hinterlassen.











Link kopiert



Offen wie Deniz Undav als Mensch ist, hat er erzählt, dass er weiter Kontakt zu Waldemar Anton hält. „Wir sind vergangene Saison Freunde geworden. Da ist kein Hass oder so etwas, nur weil er gewechselt ist. Wir sind weiter im Austausch“, erklärte der Fußballprofi des VfB Stuttgart. Sowohl Undav als auch Anton hatten großen Anteil am Erfolg des Bundesligisten in der Vorsaison. Beide wurden von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Nationalmannschaft berufen und für die EM nominiert.