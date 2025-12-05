Stürmer des VfB Stuttgart: „Bei Deniz Undav überrascht mich gar nichts!“

Ist er nun ein klassischer Mittelstürmer – oder nicht? Auch der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat zu der Diskussion um Deniz Undav eine Meinung.
Er ist vor dem Südgipfel gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (15.30 Uhr) weiterhin der Mann der Stunde beim VfB Stuttgart: Sieben Bundesligatreffer sind Deniz Undav in den vergangenen fünf Partien gelungen, in Summe kommt der 29-Jährige auf neun Tore in allen drei Wettbewerben. Zuletzt legte er in der Europa League in Deventer auch zwei Treffer auf – und köpfte im Pokal in Bochum zum 2:0-Endstand ein.