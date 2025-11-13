Studie zu Paaren und Finanzen: Deutsche Paare reden offen über Geld - und streiten selten darüber

Fast alle deutschen Paare sprechen regelmäßig über Finanzen. Eine aktuelle Studie zeigt auch, dass vor allem die jüngeren Generationen finanzielle Selbstbestimmung und Partnerschaft kombinieren.
Fast alle Paare in Deutschland reden regelmäßig über Geld - und das ohne größere Konflikte. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue repräsentative Studie des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select und YouGov, für die über 1.000 Menschen in Partnerschaften befragt wurden. Der offene Umgang mit Finanzen scheint für die meisten Deutschen längst kein Tabu mehr zu sein.