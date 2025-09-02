Studie zu Familien in Deutschland: Finanzielle Sorgen von Eltern drücken aufs Gemüt der Kinder

Laut einer Umfrage im Auftrag von Save the Children wächst die Angst vieler Familien, das Nötigste wie Essen, Kleidung oder Heizung nicht mehr bezahlen zu können.
Die finanziellen Sorgen von Eltern minderjähriger Kinder nehmen einer Umfrage zufolge zu. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte für die repräsentative Studie im Auftrag des Vereins Save the Children im Juli und im August mehr als 1.000 Menschen mit Kindern im Haushalt befragt. Save the Children erneuerte Forderungen nach einer Grundsicherung für Kinder.