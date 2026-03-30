Studentin aus der Region Stuttgart: Medizinstudium in der Sackgasse – „das ist eine ultrabelastende Situation“

Trotz immens hoher Kosten beginnen etwa 2500 junge Menschen jährlich ein Medizinstudium im Ausland. Viele wollen später an eine deutsche Uni wechseln. Doch die Chancen sind gering.
In der Oberstufe nahm in Stella Wecker der Wunsch Gestalt an, Medizin zu studieren. Gründe dafür kann die 23-Jährige viele nennen. „Das Studium ist vielfältig und verbindet Theorie und Praxis. Nach dem Abschluss stehen einem viele Wege offen, man kann sich in alle möglichen Richtungen spezialisieren“, nennt die Stuttgarterin zwei Faktoren. Vor allem aber reize es sie, Menschen auf aller Welt helfen und sie medizinisch versorgen zu können – insbesondere in Ländern, wo der Zugang zur Bildung fehlt.