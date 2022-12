Was kostet es, die Haare zu föhnen?

Haben Sie sich beim Haare föhnen schon mal die Frage gestellt, wie viel Strom Sie das Haartrocknen kostet? Nachfolgend finden Sie die Antwort inklusive der dabei entstehenden Stromkosten.

So viel Strom verbraucht ein Föhn

Im Durchschnitt hat ein Föhn einen Stromverbrauch zwischen 1200 und 2200 Wattstunden. Das entspricht 1,2 bis 2,2 kWh. Oder anders gesagt: Wenn der Föhn eine Stunde lang läuft, verbraucht er 1,2 bis 2,2 Kilowatt Strom. Pro Minute sind das 0,02 bis 0,036 kWh.

Haare föhnen: So viel kostet es

Kennt man den Stromverbrauch des Föhns, kann man im nächsten Schritt ausrechnen, wie hoch die Kosten beim Haare föhnen sind. Dazu braucht man den Preis für eine kWh Strom. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gibt an, dass der Durchschnittspreis für Strom in diesem Jahr bei 37,30 Cent lag.

Multipliziert man den Strompreis mit dem Verbrauch in kWh, erhält man die Kosten, die anfallen, wenn der Föhn eine Stunde lang läuft. In diesem Fall wären das 0,4476 € bis 0,8206 €. Da sich aber realistisch gesehen niemand eine Stunde lang die Haare föhnt, kann man die Kosten auf die Minute herunterbrechen, um sie besser einordnen zu können. Eine Minute den Föhn laufen zu lassen, kostet in unserem Beispiel zwischen 0,7 und 1,3 Cent.

Fazit

Ein Föhn hat im Schnitt einen Stromverbrauch von 0,02 bis 0,036 kWh pro Minute. Das entspricht in etwa Stromkosten von 0,7 bis 1,3 Cent bei einem angenommenen Strompreis von 37,30 Cent pro kWh.