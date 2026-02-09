Stromausfall: Zum dritten Mal in einer Woche – Teil von Stuttgart-Feuerbach erneut ohne Strom

Zum dritten Mal in einer Woche – Teil von Stuttgart-Feuerbach erneut ohne Strom

Am Sonntagabend kommt es im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach zum dritten Mal innerhalb einer Woche zu einem Stromausfall – für 34 Minuten. Die Ursache ist dieses Mal eine andere.











Einige Menschen in Feuerbach mussten in der vergangenen Woche gleich dreimal für mehrere Minuten ohne Strom auskommen: Nach zwei Stromausfällen am Donnerstagvormittag folgte am Sonntagabend der dritte. Das bestätigt der Netzbetreiber Stuttgart Netze auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuvor hatten sich Leser an unsere Redaktion gewandt und von der erneuten Stromstörung, die nur einen kleinen Teil des Stadtbezirks betraf, berichtet.