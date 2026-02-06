Und ganz plötzlich ist der Blackout Realität

Trinkwasser, Nahrungsmittel, Medizin: Im Konzept zur Zivilverteidigung ist aufgelistet, wie der Staat die Bürger in einem Katastrophenfall wie einem Blackout schützen will. Doch jeder sollte auch selbst Vorsorge treffen. Unnötig? Dann denken Sie nur an die jüngsten Vorfälle Berlin und Stuttgart.
Strom-Blackout, Erdbeben, Kriege und innenpolitische Konflikte, Überschwemmungen, Terroranschläge, globale Krisen mit Auswirkungen auf Deutschland: Katastrophen-Szenarien gibt es zuhauf, die man sich ausmalen kann.