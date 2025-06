1 Solarmodule an den Balkonen eines Mehrparteienhauses in Erfurt: Inzwischen sind eine Million solcher Kraftwerkchen bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Foto: Martin Schutt/dpa

In der Handhabung ist ein Balkonkraftwerk recht simpel: im Set kaufen, montieren, bei der Bundesnetzagentur anmelden, in der Steckdose einstecken und Strom produzieren. Wenn man allerdings, wie dieser Stuttgarter Mieter, in einem Mehrparteienhaus wohnt, reden andere mit.