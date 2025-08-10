Strohländle-Streit in Leonberg: Und am Ende fährt der Shuttle doch

Der Streit zwischen dem Strohländle-Veranstalter und den Stadtwerken hat sich hochgeschaukelt. Das Programm am Wochenende bleibt davon unberührt.
Die Sonne scheint, Kinder spielen im Heu, die Erwachsenen entspannen in den Liegestühlen und im Schatten der Bäume. Lautes Kinderlachen mischt sich unter die Jazzklänge, die der Jazzclub Leonberg am Freitagabend bei der Rhythm&Blues-Night auf der Bühne zum besten gibt. Das Strohländle bietet auf dem Engelberg genau das, was es soll: Spaß und Unterhaltung für alle.