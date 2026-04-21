Die Anwohner der Strohgäubahn in Korntal kämpfen seit über einem Jahrzehnt gegen Bahnlärm. Nun gibt es eine überraschende Zusage vom Ministerium.
Erfreut, ungläubig, skeptisch – so reagieren die Anwohner der Strohgäubahn auf eine Ankündigung des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, es werde ein Lärmschutz entlang der Schienen gebaut. Es sei die „Errichtung von Lärmschutzwänden an der Betriebswerkstatt der Strohgäubahn ins Auge gefasst“, teilte das Ministerium schriftlich vor wenigen Wochen dem Korntaler Klaus Föll mit. Seit mehr als zehn Jahren streiten er und Thomas Herwig mit den Behörden unter anderem um einen Lärmschutz entlang der Bahntrasse. Jetzt soll dieser endlich kommen?