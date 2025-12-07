Stressfreie Weihnachten: „Das Wichtigste in der Weihnachtszeit ist Zeit schenken“

Eigentlich soll man an den Feiertagen zur Ruhe kommen. Doch die besinnliche Stimmung kommt nicht auf, der Stress bleibt. Eine Stuttgarter Expertin verrät, was wir selbst tun können.
Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und in zahlreichen Familien machen sich Jahr für Jahr Erschöpfung, Frust und ein bitterer Nachgeschmack breit. Der Grund dafür: Obwohl man sich bei den Vorbereitungen verausgabt hatte, blieben Freude und besinnliche Stimmung aus. Woher kommen die hohen Erwartungen an ein perfektes Fest voller Freude, gutem Essen und perfekter Dekoration und was kann man tun, um tatsächlich ein entspanntes Fest zu feiern? Darüber haben wir mit der Diplom Pädagogin Tanja Knoke gesprochen.