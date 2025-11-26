Stressfaktor Urlaubsplanung: Warum immer mehr Deutsche allein verreisen

Mehr als die Hälfte fühlt sich bei der Urlaubsplanung gestresst. Die Folge: Viele verzichten lieber ganz oder reisen allein. Eine aktuelle Studie zeigt die größten Stressfaktoren und was Solo-Reisende anders machen.
Für viele wirkt ein Urlaub mit Familie oder Freunden wie die perfekte Auszeit. Andere schätzen dagegen die Freiheit des Alleinreisens - nicht zuletzt, weil gemeinsame Trip-Planungen schnell belastend werden können. Eine neue Studie zeigt, welche Stressfaktoren dabei am häufigsten auftreten und warum Solo-Reisen für viele so reizvoll sind.