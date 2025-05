Körperverletzung am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen

1 Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Was am Dienstag als Streit zwischen zwei Männern im Zug beginnt, endet in einer handfesten Auseinandersetzung am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg).











Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ist es am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Folgen gekommen.