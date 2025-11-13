Streit um Parkplätze in Stuttgart: Uni-Ärger und Malle-Parker – Was Plieningen und Birkach zum Anwohnerparken sagen

Die Streitereien um die Parkplätze rund um die Uni Hohenheim schwelen seit Jahren. An einigen Stellen kommen Mallorca-Parker dazu. Ist Anwohnerparken die Lösung? Was die Bezirke sagen.
Seit 2018 bewirtschaftet das Land die Parkplätze auf dem Campus der Universität Hohenheim. Und seitdem brodelt es in Plieningen und Birkach. Denn während viele der kostenpflichtigen Stellplätze auf dem Campus regelmäßig unbelegt sind, stehen in manchen Wohnstraßen drumherum Autos Stoßstange an Stoßstange, die kein „S“ auf dem Nummernschild tragen. Insbesondere in Plieningen kommt das Problem der Mallorca-Parker hinzu: Urlauber also, die ihr Fahrzeug vor dem Abflug in den Süden kostenlos in den Wohnvierteln abstellen.