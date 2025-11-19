Streit um Michael Jacksons Erbe: Paris Jackson erhebt schwere Vorwürfe gegen Nachlassverwalter

Nach einer Niederlage vor Gericht hat Paris Jackson neue, schwerwiegende Vorwürfe gegen die Nachlassverwalter ihres verstorbenen Vaters Michael Jackson erhoben.
Erst in der vergangenen Woche scheiterte sie vor Gericht in Los Angeles. Jetzt hat Michael Jacksons (1958-2009) Tochter Paris Jackson (27) erneut Vorwürfe gegen die Nachlassverwalter ihres Vaters erhoben. Wie das US-Magazin "People" berichtet, zeichnet die 27-Jährige in einer neu eingereichten Klageschrift ein Bild von systematischer Misswirtschaft der Nachlassverwalter John Branca und John McClain. Sie sollen sich selbst bereichern und nicht immer im Interesse der Erben des King of Pop handeln.