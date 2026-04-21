Mitch Winehouse ist mit seiner Klage gegen zwei enge Freundinnen seiner verstorbenen Tochter Amy gescheitert. Die beiden Frauen hatten Kleidungsstücke der Sängerin im Wert von 1,2 Millionen Dollar versteigert. Eine Londoner Richterin sprach nun ein deutliches Urteil.
Mitch Winehouse (75), Vater der 2011 im Alter von 27 Jahren verstorbenen Soulsängerin Amy Winehouse, hat vor einem Londoner Gericht eine Niederlage kassiert. Richterin Sarah Clarke wies seine Klage gegen die beiden engen Freundinnen seiner Tochter, Catriona Gourlay und Naomi Parry, ab. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Im Zentrum des Streits standen 141 Kleidungsstücke aus dem Nachlass der "Back to Black"-Interpretin, die bei Auktionen in den Jahren 2021 und 2023 für umgerechnet rund eine Million Euro versteigert worden waren - darunter auch jenes Seidenkleid, in dem Amy Winehouse ihren letzten Auftritt in Serbien absolviert hatte.