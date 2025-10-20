Streit um Gutachten: Grüne lenken bei Mietpreisbremse ein

Im Koalitionsstreit um die Mietpreisbremse lenken die Grünen ein. Allerdings nur unter Bedingungen. Die Städte, die aus dem Mechanismus fallen, sollen angehört werden.
Die grüne Landtagsfraktion lenkt im Koalitionsstreit um die Mietpreisbremse ein. Die Grünen haben der Vorlage von Bauministerin Nicole Razavi (CDU) nun doch unter Bedingungen zugestimmt, wie unsere Zeitung erfuhr. Die Bedingung: Im Rahmen der Anhörung sollen Gutachter und die Oberbürgermeister der Städte gehört werden, die nach dem neuen Gutachten aus der Mietpreisbremse fallen. „Wenn Städte wie Konstanz oder Mannheim nicht erfasst werden, zeigt das klar: Es muss nachgebessert werden“, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, Cindy Holmberg.