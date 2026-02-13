Die außerordentliche Kündigung der Schülerbegleitung ist dem Arbeiter-Samariter-Bund nochmals zugegangen. Der Wechsel in der Betreuung der Schüler braucht Zeit.
Im Streit über Abrechnungen, der zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eskaliert ist, zeichnet sich für die betroffenen Schüler eine Lösung ab. Dem ASB war von der Stadt am 4. Februar die Schulbegleitung außerordentlich gekündigt worden. Auslöser für die beispiellose Maßnahme sind laut Stadt Abrechnungen des ASB für Leistungen für Schüler mit Behinderung, die tatsächlich nicht erbracht worden seien. Die Stadt spricht von gravierenden Unregelmäßigkeiten über Jahre. Sie stellte Strafanzeige.