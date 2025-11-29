Streit nach Ehe-Aus: Anna-Maria Ferchichi kontert Pietro Lombardis Attacke

Kaum hatte Anna-Maria Ferchichi ihre Ehe-Pause mit Bushido öffentlich gemacht, stichelte Pietro Lombardi via Instagram gegen das Paar. Doch die achtfache Mutter ließ das nicht auf sich sitzen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, dachte sich möglicherweise Anna-Maria Ferchichi (44) angesichts eines Postings von Pietro Lombardi (33). Kaum hatte die Ehefrau von Bushido (47) am Freitag bekannt gegeben, dass sie mit dem Rapper eine Beziehungspause einlegt, reagierte der einstige "DSDS"-Sieger auf die für viele überraschende Nachricht.