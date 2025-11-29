Streit nach Ehe-Aus: Anna-Maria Ferchichi kontert Pietro Lombardis Attacke

Kaum hatte Anna-Maria Ferchichi ihre Ehe-Pause mit Bushido öffentlich gemacht, stichelte Pietro Lombardi via Instagram gegen das Paar. Doch die achtfache Mutter ließ das nicht auf sich sitzen.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, dachte sich möglicherweise Anna-Maria Ferchichi (44) angesichts eines Postings von Pietro Lombardi (33). Kaum hatte die Ehefrau von Bushido (47) am Freitag bekannt gegeben, dass sie mit dem Rapper eine Beziehungspause einlegt, reagierte der einstige "DSDS"-Sieger auf die für viele überraschende Nachricht.

Pietro Lombardi, selbst gerade frisch getrennt von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29), meldete sich prompt via Instagram-Story zu Wort. Der "DSDS"-Star nutzte die Gelegenheit für einen Rundumschlag gegen das Ehepaar.

Pietro Lombardis Spitze trifft einen Nerv

In seiner Story schrieb Lombardi spitz: "Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen, und jetzt diese Nachricht. Karma." Zwar fügte der Sänger noch hinzu, dass er keinem Paar eine Trennung wünsche und ermahnte Anna-Maria und Bushido, für ihre Kinder zusammenzubleiben. Doch im gleichen Atemzug warnte er auch davor, über andere Beziehungen zu urteilen.

Besonders könnte sich Lombardi an einer Podcast-Folge von "Zwischen Dubai und Köln" gestört haben, in der Ferchichi im März wenig schmeichelhaft über sein Liebesleben sowie das seines Kumpels Oliver Pocher (47) gesprochen hatte. Darin fragte sie, warum manche Menschen ihre Beziehungsprobleme so öffentlich austragen müssten.

Anna-Maria Ferchichi holt zum Gegenschlag aus

Nur einen Tag später wollte Anna-Maria Ferchichi das wohl offenbar nicht so stehen lassen und stieg auf die Provokation Lombardis ein. Die Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) konterte in ihrer eigenen Instagram-Story direkt und unmissverständlich: "Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei 'DSDS' ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschießt." Und weiter: "Die Entscheidung lag an dem Verhalten deiner Partnerin, nicht an meinem Mann."

Doch dabei blieb es nicht. Ferchichi erinnerte den Musiker an seinen eigenen Umgang mit Ex-Frau Sarah Engels (33): "Es wirkt arm, wenn man sich auch Jahre später noch öffentlich über seine Exfrau beklagt. Es ist das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte."

Über ihre eigene, gegenwärtige Situation sagte Ferchichi noch: "Währenddessen gebe ich meinem Mann und meiner Ehe genau den Raum, den wir brauchen, um uns zu sortieren."