Streit in Ditzingen: „Das kann doch nicht sein!“

1 Eine einfache Fahrt nach Stuttgart kostet derzeit für alle Ditzinger 4,30 Euro. Fortan müssten die Heimerdinger 6,90 Euro bezahlen. Foto: Simon Granville

Bezahlen Heimerdinger künftig mehr für das VVS-Ticket als alle anderen Ditzinger? Diese Ungleichheit schien längst überwunden. Jetzt will die Verwaltung das Rad zurückdrehen.











Ditzingen Der Heimerdinger Ortsvorsteher ist nicht leicht aus der Ruhe zu bringen. Selbst in hitzigen Diskussionen ist Bernhard Arzt um Ausgleich bemüht. Doch von alledem ist wenig übrig in der Diskussion um die Bus- und Bahnanbindung von Heimerdingen an die Kernstadt. In der Debatte geht es schließlich auch darum, dass die Verwaltung die Gleichstellung Heimerdingens mit allen anderen Teilorten Ditzingens zunichte machen will. „Das kann doch nicht sein“, sagt Arzt.