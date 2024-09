Streit in der JVA Stuttgart eskaliert

1 In der JVA Stuttgart in Stammheim soll ein Mann einen Mitinsassen mit kochendem Wasser übergossen haben. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko (Symbolbild)

In der JVA Stuttgart kommt es zu einem Streit, bei dem ein Strafgefangener lebensgefährlich verletzt wird. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.











Ein gefährlicher Zwischenfall ist am Donnerstag in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart in Stammheim geschehen. Ein Strafgefangener soll dort seinen 22 Jahre alten Mitgefangenen schwer verletzt haben. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ordnen die Attacke als ein versuchtes Tötungsdelikt ein.