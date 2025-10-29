Streit eskaliert: Sängerin Sia liefert sich Sorgerechtskampf mit Noch-Ehemann

Popstar Sia steht im erbitterten Streit mit ihrem Noch-Ehemann Daniel Bernad. Er fordert das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn und wirft ihr vor, eine unzuverlässige Mutter zu sein. Sia erhebt im Gegenzug eigene Vorwürfe gegen Bernad.
Im März dieses Jahres reichte Sia (49) nach zwei Ehejahren die Scheidung von Daniel Bernad ein. Nun entbrennt offenbar ein heftiger Streit: Wie "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, soll Bernad das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Somersault "Summi" Wonder beantragt haben. Bernad werfe der Sängerin in den Unterlagen vor, "eine unfähige und zuverlässige Mutter" zu sein, "die mit Drogenmissbrauch und Sucht zu kämpfen hat".