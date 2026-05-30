Streit am Aileswasensee: Mann zum Handkuss gezwungen – Gruppe filmt Demütigung nach Prügelei

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen soll ein 24-Jähriger am Aileswasensee dazu gezwungen worden sein, dem mutmaßlichen Angreifer die Hand zu küssen.
Am Aileswasensee in Neckartailfingen (Landkreis Esslingen) ist es am Freitagabend gegen 23.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gekommen. Nach Angaben der Polizei hielten sich ein 21-jähriger Stuttgarter und mehrere Freunde zum Baden am See auf, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit mit einer anderen Gruppe entstand.