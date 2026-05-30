Streit am Aileswasensee: Mann zum Handkuss gezwungen – Gruppe filmt Demütigung nach Prügelei

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen soll ein 24-Jähriger am Aileswasensee dazu gezwungen worden sein, dem mutmaßlichen Angreifer die Hand zu küssen.

Am Aileswasensee in Neckartailfingen (Landkreis Esslingen) ist es am Freitagabend gegen 23.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gekommen. Nach Angaben der Polizei hielten sich ein 21-jähriger Stuttgarter und mehrere Freunde zum Baden am See auf, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit mit einer anderen Gruppe entstand.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein bislang unbekannter Mann mit Bart und kurzen dunklen Haaren den 21-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben – sowohl mit der Hand als auch mit einem Gürtel.

Streit am Aileswasensee endet mit Demütigung

Anschließend soll ein 24 Jahre alter Begleiter des Opfers von einem weiteren Mann aus der Gruppe dazu gezwungen worden sein, dem mutmaßlichen Angreifer die Hand zu küssen. Nach Angaben der Polizei wurde die Szene von Mitgliedern der fünf- bis sechsköpfigen Gruppe mit einem Handy gefilmt.

Die Polizei beschreibt den zweiten Tatverdächtigen als 18 bis 25 Jahre alt und dem Haupttäter äußerlich ähnlich.

Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Körperverletzungsdelikts und der mutmaßlichen Nötigung übernommen. Die Täter sind derzeit noch unbekannt.