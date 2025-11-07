Nach Streiks in Berlin ist der Konflikt um die Entlassung von 150 Moderatorinnen und Moderatoren beigelegt. Ver.di sieht einen Erfolg, warnt aber vor Folgen von KI und Outsourcing.
Nach monatelangem Arbeitskampf und mehreren ganztägigen Streiks am Berliner Standort von TikTok hat die Gewerkschaft ver.di ihren aktuellen Arbeitskampf für beendet erklärt. In der Auseinandersetzung um die Kündigung von rund 150 Content-Moderatorinnen und -Moderatoren bei TikTok Germany habe die Einigungsstelle zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat einen Beschluss gefasst, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Freitag in Berlin mit.