1 Aufgrund eines Streiks bleiben am Donnerstag viele Kitas in Stuttgart geschlossen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erneut zum Streik aufgerufen. Zahlreiche Kitas und Schülerhäuser in Stuttgart bleiben am Donnerstag zu.











Zahlreiche städtische Kitas und Schülerbetreuungen in Stuttgart bleiben am Donnerstag geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Dazu zählen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Stuttgart, die Kinder in Kindertagesstätten und Schülerhäusern betreuen.